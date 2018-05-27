Прага, 27 мая, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Пошедшая 21 мая в Праге конференция «Вызовы для Европы» стала вызовом для тех стран-членов ЕС, которые присвоили себе право на собственную политику. О ярком выступлении еврокомиссара по вопросам «юстиции, потребителей и равенства полов» рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Речь еврокомиссара Веры Юровой была полна критики родной для нее Чехии, а также Польши и Венгрии. Перед лицом угроз, по мысли Юровой, все страны ЕС должны сплотиться и перестать думать о своих интересах, поставив общественное выше личного. Тех же, кто не услышит этот призыв, ожидает судьба «мешков с песком», т. е. балласта, сбрасываемого с воздушного шара в трудную минуту.

И хотя речь шла о странах Восточной Европы, намеки в адрес французской Ле Пен или итальянского Маттео Сальвини ощущались в каждом пассаже. Важнее ли неназванные «общеевропейские угрозы», чем потребности и желания самих народов стран-участниц ЕС? Такой вопрос еврокомиссару в голову не пришел. Молчать и унифицироваться под требования чиновников из Брюсселя — вот что обязаны делать под угрозой кары страны ЕС. Но как отреагируют на такую постановку вопроса народы этих стран?

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