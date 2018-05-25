Москва, 25 мая, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Несмотря на все рассуждения о необходимых технических прорывах и мировом лидерстве, российские топ-менеджеры и чиновники продолжают надеяться на чудесное спасение, которое обязательно придёт с того самого Запада, с которым РФ вроде как активно враждует. Об этом 25 мая корреспонденту ИА REGNUM заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев, комментируя прогноз главы «Роснефти» Игоря Сечина о рекордных ценах на нефть, которые возможны в ближайшем будущем.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Попытки предсказать динамику нефтяных цен — крайне неблагодарное занятие, — заметил Григорьев. — Мы регулярно слышим всевозможных экспертов, аналитиков и чиновников, всерьёз рассуждающих о том, как будет вести себя ценник в обозримой перспективе. Увы, почти всегда эти прогнозы оказываются ошибочными. Можно вспомнить 2014-й год, когда Игорь Сечин уверял слушателей, что цена на нефть никогда не опустится ниже 90 долларов из-за «ряда факторов». Почему спустя четыре года качество и достоверность его прогнозов должны серьёзно отличаться»?

При этом Григорьев подчеркнул, что американская политика на Ближнем Востоке, конечно, вносит свою лепту в колебания цен.

«Однако следует иметь в виду, что рост цен делает всё более экономически оправданной добычу сланцевой нефти, достаточно трудоёмкую и дорогостоящую, — заметил экономист. — К тому же изменение мировой динамики — это внешний, случайный фактор, на который Россия никак не может повлиять. Что хотелось бы услышать от Игоря Сечина как руководителя крупнейшей отечественной энергетической компании, это продуманные планы развития внутреннего рынка. Независимо от экспортных цен всегда можно снизить или просто заморозить для граждан и предприятий цены на топливо, что перестанет подстёгивать рост цен и освободит дополнительные средства, которые уже можно направить на потребление продукции российского производства».

Подытоживая сказанное, Григорьев добавил, что, к сожалению, несмотря на все рассуждения о необходимых технических прорывах и мировом лидерстве, российские топ-менеджеры и чиновники продолжают надеяться на чудесное спасение, которое обязательно придёт с того самого Запада, с которым РФ вроде как активно враждует.

«Даже если нефть подорожает до 150 долларов, это уже не поможет справиться со всеми диспропорциями российской экономики, мы подошли к той черте, когда, кроме нас самих, уже никто и ничего не поможет», — заключил Григорьев.

Напомним, что, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил о скором резком скачке цен на нефть.

«Политика санкций и ультиматумов в применении к рынкам углеводородов не может не привести к появлению перманентной «санкционной премии» в цене, — сказал Сечин. — Через какое-то время, не исключаю, мы сможем говорить о санкционном сырьевом «суперцикле» и уже в близкой перспективе увидим новые ценовые рекорды».

Также, по мнению Сечина, нефть и газ в обозримом будущем останутся стержнем мировой энергетики и всей экономики.