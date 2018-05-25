Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Россия не поддерживает позицию США по возобновлению санкций в отношении Ирана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 25 мая на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рене Магритт. Здравый смысл. 1945–1946

Путин напомнил, что так называемая «иранская ядерная сделка» закреплена в соответствующем решении Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, это многосторонний международно-правовой документ.

«Если мы хотим, чтобы наши действия были прогнозируемы, мы должны придерживаться общих правил. Односторонние действия ведут в тупик и всегда являются контрпродуктивными. Поэтому нужно всем участникам этого процесса откровенно друг с другом говорить и находить решения», — сказал Путин.

Он рассказал, что в беседе с прибывшим на ПМЭФ французским президентом Эммануэлем Макроном у обоих лидеров возникла мысль о бесперспективности таких действий США.

«Каждые четыре года в США происходят выборы президента. Если мы подписываем документы, международно-правовые акты, и каждые четыре или три года они будут пересматриваться, то каков будет горизонт планирования в таком режиме работы? Это создает обстановку нервозности и недоверия», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия ранее поддерживала санкции в отношении Ирана, принятые Совбезом ООН, но никогда не поддерживает ничего, что «навязано кем бы то ни было в одностороннем порядке». «Я всегда об этом говорил, считал это вредным», — сказал Путин.

Он напомнил о своей знаменитой речи в Мюнхене на конференции по вопросам политики безопасности в 2007 году, когда он осудил экстерриториальные поползновения США и НАТО.

«Тогда на меня многие рассердились — и в Соединенных Штатах, и в Европе. Но я именно об этом предупреждал. И вот теперь, пожалуйста, это расцветает. Будьте любезны, кушать подано», — сказал Путин.

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По словам президента РФ, Иран выполняет условия «ядерной сделки», и его не за что наказывать. Российский президент сослался на данные МАГАТЭ, а эта организация вновь подтвердила, что Иран полностью выполняет взятые на себя обязательства.

Путин также подчеркнул, что разрушение иранской «ядерной сделки» может привести к пагубным последствиям, в первую очередь для соседних стран, например, Израиля, с которым у России «хорошие отношения».

«Что произойдет, если сделка будет разрушена? Будет ли это кому-то выгодно, пойдет ли на пользу мировому сообществу и региону, будет ли чувствовать себя в безопасности Израиль, с которым у нас очень хорошие отношения?» — задался вопросом Путин.

Он подчеркнул, что «выталкивание» Ирана из соглашений по ядерной программе превратит эту страну в еще большую проблему, чем Северная Корея.

«Тогда ядерная деятельность Ирана вообще будет непонятна никому. Мы вообще не будем знать, что там происходит. Мы еще с Северной Кореей не разобрались. Мы хотим вторую такого же класса проблему создать? Может быть, даже большего класса, имея в виду взрывоопасность региона», — заключил Путин.

Как сообщалось, Иран ожидает, что страны ЕС подготовят пакет экономических мер компенсации выхода США из ядерной сделки к концу мая, об этом заявил 25 мая высокопоставленный чиновник исламской республики.