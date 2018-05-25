Путин: Иран нельзя выталкивать из «ядерной сделки» и не за что наказывать
Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Россия не поддерживает позицию США по возобновлению санкций в отношении Ирана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 25 мая на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.
Путин напомнил, что так называемая «иранская ядерная сделка» закреплена в соответствующем решении Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, это многосторонний международно-правовой документ.
«Если мы хотим, чтобы наши действия были прогнозируемы, мы должны придерживаться общих правил. Односторонние действия ведут в тупик и всегда являются контрпродуктивными. Поэтому нужно всем участникам этого процесса откровенно друг с другом говорить и находить решения», — сказал Путин.
Он рассказал, что в беседе с прибывшим на ПМЭФ французским президентом Эммануэлем Макроном у обоих лидеров возникла мысль о бесперспективности таких действий США.
«Каждые четыре года в США происходят выборы президента. Если мы подписываем документы, международно-правовые акты, и каждые четыре или три года они будут пересматриваться, то каков будет горизонт планирования в таком режиме работы? Это создает обстановку нервозности и недоверия», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что Россия ранее поддерживала санкции в отношении Ирана, принятые Совбезом ООН, но никогда не поддерживает ничего, что «навязано кем бы то ни было в одностороннем порядке». «Я всегда об этом говорил, считал это вредным», — сказал Путин.
Он напомнил о своей знаменитой речи в Мюнхене на конференции по вопросам политики безопасности в 2007 году, когда он осудил экстерриториальные поползновения США и НАТО.
«Тогда на меня многие рассердились — и в Соединенных Штатах, и в Европе. Но я именно об этом предупреждал. И вот теперь, пожалуйста, это расцветает. Будьте любезны, кушать подано», — сказал Путин.
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По словам президента РФ, Иран выполняет условия «ядерной сделки», и его не за что наказывать. Российский президент сослался на данные МАГАТЭ, а эта организация вновь подтвердила, что Иран полностью выполняет взятые на себя обязательства.
Путин также подчеркнул, что разрушение иранской «ядерной сделки» может привести к пагубным последствиям, в первую очередь для соседних стран, например, Израиля, с которым у России «хорошие отношения».
«Что произойдет, если сделка будет разрушена? Будет ли это кому-то выгодно, пойдет ли на пользу мировому сообществу и региону, будет ли чувствовать себя в безопасности Израиль, с которым у нас очень хорошие отношения?» — задался вопросом Путин.
Он подчеркнул, что «выталкивание» Ирана из соглашений по ядерной программе превратит эту страну в еще большую проблему, чем Северная Корея.
«Тогда ядерная деятельность Ирана вообще будет непонятна никому. Мы вообще не будем знать, что там происходит. Мы еще с Северной Кореей не разобрались. Мы хотим вторую такого же класса проблему создать? Может быть, даже большего класса, имея в виду взрывоопасность региона», — заключил Путин.
Как сообщалось, Иран ожидает, что страны ЕС подготовят пакет экономических мер компенсации выхода США из ядерной сделки к концу мая, об этом заявил 25 мая высокопоставленный чиновник исламской республики.