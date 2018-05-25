Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 17:16 — ИА Регнум. На XXIII Петербургском международном экономическом форуме разгорелся географический спорт и прозвучали громкие обвинения. Правда, в шутку.

Kremlin.ru Александр Шохин

Во время бизнес-диалога «Россия — Франция» в завершении своей речи президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа раскинулась от Атлантики до Урала.

На это модератор диалога глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заметил французскому лидеру, что «у нас Европа от Лиссабона до Владивостока».

Тогда в спор включился президент России Владимир Путин, который в шутку назвал Шохина «бандитом», так как он «украл» у него фразу, с которой российский лидер собирался начать свою речь.

Напомним, идею единой Европы от Лиссабона до Владивостока, в которой Россия была бы полноправным членом, выдвинули основатели Европейского союза, и в частности, президент Франции Шарль де Голль. Однако никаких предпосылок для воплощения этой идеи в жизнь до сих пор не наблюдается.