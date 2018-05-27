Москва, 27 мая, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Один из важнейших компонентов российского ядерного щита — ракета «Булава» — прошла важный экзамен. О том, чем были необычны последние испытания основной стратегической ракеты подводных лодок России, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Mil.ru Пуск «Булавы»

2 мая с подводной лодки «Юрий Долгорукий» был осуществлен залповый пуск четырех ракет «Булава». Испытания прошли успешно, что, как хотелось бы надеяться, подтвердило готовность этой ракеты к полноценному вводу в строй. До сих пор оставались скептики, критически оценивавшие результаты, с которыми «Булава» проходила испытания. Действительно, 37% неудачных испытаний из 27 попыток — это слишком много для изделия, заявленного как основная стратегическая ракета подводного базирования. Но пути назад у военных и производственников не было, именно под эту ракету строятся подводные лодки класса «Борей», к которому относится и успешно отстрелявшийся «Юрий Долгорукий».

Причем залповый запуск, как особо сложный, можно назвать дополнительным подтверждением надежности — как ракеты, так и самой подлодки. Особенности залпового запуска заключаются в том, что после каждого пуска подводная лодка «теряет» вместе с выпущенной ракетой 36,8 тонн веса, а глубина погружения и раскачивание должны оставаться в строгих пределах. Так что мастерство экипажа также прошло важный и нелегкий экзамен. Так можно ли теперь считать все трудности, связанные с ракетой «Булава», успешно преодоленными?

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