Москва, 25 мая, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на урегулирование порядка наделения депутата полномочиями на профессиональной постоянной основе в региональных заксобраниях, внесли в Госдуму депутаты ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Депутаты Госдумы

Предусматривается, что депутату предоставляется право осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе в соответствии с принятым фракцией решением, согласованным с уполномоченным руководящим органом политической партии, в составе списка кандидатов которой избраны депутаты, образовавшие соответствующую фракцию.

В случае, если по объективным причинам принятие фракцией решения невозможно, такое решение принимает уполномоченный руководящий орган политической партии, в составе списка кандидатов которой избраны депутаты, образовавшие фракцию в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта РФ.

Принятие закона позволит точно и недвусмысленно установить порядок наделения депутата полномочиями на профессиональной постоянной основе, исключит произвольное применение норм федерального законодательства органами власти субъектов РФ, отмечают авторы.

Сейчас законом субъекта Российской Федерации предусмотрено осуществление депутатов депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе, то в этом случае не менее чем одному депутату, избранному в составе каждого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов, должно быть предоставлено право осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе.