Владимир, 25 мая, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Владимиро-Суздальский музей-заповедник в 2018 году направил повторную заявку на выделение денег для разработки проекта и реставрации Золотых ворот. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба музея, комментируя решение суда, согласно которому музей оштрафован на 500 тыс. рублей за неудовлетворительное состояние памятника ЮНЕСКО. Стоимость работ специалисты оценили в 100 млн рублей. Если средства не будут выделены и на этот раз, музей попробует найти возможность создать проект реставрации за счет собственных средств.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Золотые ворота во Владимире

«Позиция музея по данному вопросу остается неизменной: Золотым воротам нужна комплексная научная реставрация, которая позволит сохранить уникальный объект культурного наследия для будущих поколений. Это задача, конечно, сложная, дорогостоящая, требующая финансовой поддержки со стороны государства в лице Министерства культуры Российской Федерации», — заявил заместитель гендиректора Евгений Сахнов.

Кроме того, в музее отметили, что необходимые работы сейчас выполняются за счет собственных средств учреждения. Это, например, восстановление кладки цоколя, которое провели в 2017 году. Всего в 2017 году на содержание памятника было выделено 2,5 млн рублей.

Напомним, что первую заявку музей направлял в 2017 году. Однако она осталась без положительного ответа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года во Владимире проводилась проверка Минкультуры. Она показала, что состояние Золотых ворот — неудовлетворительное. В частности, эксперты отметили многочисленные трещины. При этом документы для реставрации здания музей должен был подготовить ещё в 2012—2016 годах. После этого суд удовлетворил иск Минкультуры и оштрафовал музей на 500 тыс. рублей. В музее планируют обжаловать это решение.