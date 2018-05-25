Ленинградская область, 25 мая, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Ленинградская область планирует полностью обеспечить потребности своего населения в сыре и поставлять его на внешние рынки. Для этого к шести уже действующим в регионе сыроварным заводам добавятся пять новых производств — во Всеволожском, Гатчинском, Приозерском, Волосовском и Лужском районах.

Рене Магритт. Это — кусок сыра (фрагмент). 1946

Концепция создания сырного кластера Ленинградской области была представлена участникам Петербургского международного экономического форума, сообщили 25 мая в областном правительстве.

«Предприятия будут перерабатывать ежегодно 108 тыс. тонн молока (18,5% от общего объема, произведенного сельхозорганизациями региона). При выходе на проектную мощность к 2021 году, производительность пяти заводов составит 10,8 тыс. тонн продукции в год», — отметили в пресс-службе Ленобласти.

Это позволит полностью обеспечить жителей Ленинградской области сыром, исходя их рекомендованной нормы потребления сыров в 7 кг на человека. Кроме того, регион станет экспортером сыра.

За первый квартал 2018 года в Ленинградской области произведено 99,7 тонн сыра (101,3% к уровню того же периода 2017 года). За четыре года производства сыра в регионе увеличилось почти в 4 раза. В 2013 году хозяйства Ленобласти производили около 100 тонн сыра, по итогам 2017 года произвели 451 тонну.

Сегодня областные предприятия выпускают более 20 видов сыров. Производство организовано на шести крупных молочных заводах, молочных цехах сельхозпредприятий и сотне фермерских хозяйств.