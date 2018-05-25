Львов, Украина, 25 мая, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Украинские эксперты комментируют открытие второй ветки Бескидского тоннеля (Львовская область), который строился четыре года. Они отмечают, что ввод в эксплуатацию транспортного коридора существенно расширит экспортные возможности Украины.

Ван Гог. Дорога с тоннелем. 1887,

В частности, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», глава парламентского комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич заявил, что открытие Бескидского тоннеля «восстановит достойное место Украины в так называемом V Критском коридоре, который соединяет пять европейских стран: Италию, Словению, Венгрию, Словакию и Украину».

«Бескидский тоннель был единственным «слабым звеном» этого коридора, где шла одна колея. И это в то время, когда именно здесь, в этом направлении, идут мощные грузовые потоки, более половины всех грузов, направляющихся на Запад», — сказал Дубневич в эфире канала «112 Украина».

По его словам, открытие туннеля удешевит поставки украинских товаров на Запад.

«С двумя полноценными путями пропускная способность тоннеля выросла вчетверо. Он сможет пропускать до 100 поездов в сутки, против 25 пар. Скорость также вырастет почти вдвое: с 40 до 70 км/час. Это действительно достижение в отечественной инфраструктурной сфере, которое трудно переоценить… Открытие Бескидского тоннеля, уверен, не только увеличит экспортные транспортные потоки и разгрузит автодороги, но и ускорит развитие всего западного региона. В то же время должны принять во внимание проблемы, которые наблюдаются на «Укрзализныце» — это нехватка тягового подвижного состава, срыв плана перевозок, непобедимая коррупция… Все это тормозит процесс и, к сожалению, рискует уменьшить эффект от такого грандиозного проекта, как Бескидский тоннель», — пояснил Дубневич.

Он также считает, что в Карпатском регионе может появиться логистический хаб, в результате чего он сможет стать воротами Украины в ЕС.

Кроме того, политолог Виктор Уколов напомнил, что Украина еще в начале 2000-х начала работы по планированию нового Бескидского тоннеля через Карпатские горы. Он также считает, что Украина нуждается в современном автобане, который соединит Львовскую и Закарпатскую области.

«Задумайтесь: во время войны, когда расходы на оборону в 10 раз больше довоенного времени, страна строит тоннель, который не смогла построить за 14 лет до того… Хочу, чтобы через Карпаты в туннелях прошел современный автобан от самого Львова и до Чопа. В конце концов, наши горы из мягких пород и это будет значительно дешевле, чем в скалистых Альпах Италии или Швейцарии. Переход через Карпаты не должен зависеть от погоды, в 21 веке это смешно слышать для гор, где перевалы до 1000 метров. Мы не должны уменьшать скорость в Карпатах ниже 100 км/ч», — написал Уколов на своей станице в Фейсбуке.

Напомним, 24 мая президент Украины Петр Порошенко принял участие в открытии новой ветки Бескидского тоннеля.

«Это проект, благодаря которому Украина становится еще ближе к Европейскому Союзу, а Евросоюз — к Украине», — отметил Порошенко.

Тоннель длиной 1764,25 метра находится на Бескидском перевале на границе Львовской и Закарпатской областей и является частью Львовской железной дороги. При этом он принадлежит к пятому Панъевропейскому транспортному коридору (Италия — Словения — Венгрия — Словакия — Украина — Россия). Он был построен в 1886 году, но во время Второй мировой войны тоннель повредили венгерские войска. В 1946 году его восстановили, а в 1956-м — реконструировали. В начале 2000-х годов украинские власти инициировали строительство нового Бескидского тоннеля, но проектирование началось только в 2011 году, а работы — в 2013-м. Старый тоннель оставили как составную часть комплекса нового тоннеля.