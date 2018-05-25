Алма-Ата, Казахстан, 25 мая, 2018, 17:17 — ИА Регнум. В случае установления солнечной погоды в Алма-Ате прогнозируется спад заболеваемости менингитом, сообщает 25 мая агентство «КазТАГ» со ссылкой на председателя комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстана Жандарбека Бекшина.

Борис Смирнов-Русецкий. Утро (Из триптиха «Поэма солнечного дня»). 1976

По его словам, в настоящее время с целью предотвращения распространения менингита в Алма-Ате ограничены массовые мероприятия. Бекшин добавил, что в городе выявлено 29 подтвержденных случаев заболевания менингитом. Проводятся противоэпидемиологические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая заместитель министра здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что в Алма-Ате нет вспышки менингита, так как в 2014 году было выявлено больше случаев инфицирования, чем в 2018 году.