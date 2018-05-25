Тамбов, 25 мая, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Жилищно-коммунальное хозяйство Тамбовской области в 2017 году успешно сделало акценты на формировании комфортной городской среды, благоустройстве территорий, строительстве и реконструкции котельных и теплосетей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов

Итогам работы в 2017 году и планам на 2018 год была посвящена итоговую коллегия управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона, которую провел первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

Открывая коллегию, Иванов подчеркнул, что сегодня — значимый для всей области день: три года назад Александр Никитин был назначен исполняющим обязанности главы администрации области.

«За эти три года был проделан огромный путь и сделано максимально возможного во всех сферах, в том числе и в ЖКХ», — констатировал вице-губернатор.

Он отметил, что создание комфортных условий проживания граждан — это вопрос государственной важности. Ведь сфера ЖКХ касается каждого человека — мы пользуемся светом и водой, хотим, чтобы в домах было тепло и уютно. Соответственно, от того, как работает отрасль, складывается и отношение к власти в целом. В связи с этим, основной задачей всех, кто трудится в этой сфере, является выработка наиболее эффективных и качественных решений всех проблем.

«Только так можно решить задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным и главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным», — подчеркнул Олег Иванов.

Он назвал основные достижения в отрасли в 2017 году. В частности, при участии Фонда содействия реформированию ЖКХ по программе «Малые города» были построены и реконструированы котельные, проложены тепловые сети в городах Котовск, Моршанск и Мичуринск. Общий объем инвестиций составил 862 млн рублей.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» преобразились 60 муниципалитетов Тамбовщины. В 2017 году были благоустроены 253 дворовых и 74 общественных территории. На эти цели направлено 250 млн рублей.

В числе главных достижений Олег Иванов назвал и беспрецедентные по объему вложения в ЖКХ областного центра. Только в прошлом году в Тамбове было реконструировано 7,5 км тепломагистралей и более 34 км квартальных сетей. Инвестиционные вложения АО «Квадра» в сфере теплоснабжения областного центра составили 285 млн рублей, субсидия из средств регионального бюджета — 72 млн рублей.

В докладе начальника управления ТЭК и ЖКХ области Светланы Григорьевой основной акцент был сделан на привлечении инвестиций в отрасль, а также на эффективность их использования. Она отметила, что необходимо получать максимальный результат от каждого вложенного в сферу рубля.

«Потребители коммунальных и жилищных услуг, а это все население Тамбовской области, должны иметь достойную среду для проживания и получать качественные ресурсы и услуги», — считает глава управления.

Конечно, в сфере ТЭК и ЖКХ проявляется наибольшая часть всех накопившихся проблем, трудных, порой неразрешимых. Но, по мнению руководителя ведомства, решение каждой задачи с максимальным использованием имеющихся ресурсов, построение честной, прозрачной системы взаимоотношений в сфере ЖКХ позволит обеспечить и ее развитие, и, самое главное, удовлетворенность потребителей качеством коммунальных и жилищных услуг.