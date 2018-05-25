Владимир, 25 мая, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Инвестиционный проект строительства мусороперерабатывающего предприятия около села Филипповское Киржачского района Владимирской области не получил дальнейшего развития. Об этом говорится в письме администрации области, поступившем в ИА REGNUM 24 мая. Документ подписан председателем комитета общественных связей и СМИ администрации региона Иваном Чердаклиевым.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«Администрация Владимирской области никогда не рассматривала вопрос о выдаче разрешения на строительство мусороперерабатывающих объектов на территории указанного муниципального образования. Причина — отсутствие оснований: официально с подобными предложениями в адрес органов государственной власти региона никто не обращался, документов, в соответствии с законом необходимых для начала такой работы, не предоставлял», — говорится в письме.

Кроме того, в документе отмечается, что в июне 2017 года был одобрен «лишь инвестиционный проект». Разрешением на строительство это одобрение не является.

«Дополнительно информируем, дальнейшего развития инвестиционный проект не получил», — сообщили в администрации.

ИА REGNUM напоминает, что инвестиционный проект, одобренный в 2017 году, вызвал недовольство жителей села Филипповское. Они считают, что рядом с селом хотят построить мусорный полигон, который негативно скажется на экологической обстановке.

В декабре 2017 года инициативная группа подала в ТИК заявление о регистрации для проведения референдума. Однако до сих пор решение не принято. Против выступает прокуратура, которая настаивает, что вопрос строительства мусороперерабатывающего комплекса не относится к вопросам местного значения.