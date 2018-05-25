Киншаса, 25 мая, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Жертвами кораблекрушения на реке Конго стали не менее 49 человек, десятки человек числятся пропавшими без вести, 25 мая передает агентство Associated Press.

Piet Clement Река Конго

По словам представителя властей района Тшуапа Ричарда Мбойо Илука, кораблекрушение произошло недалеко от поселения Вафания. Большая лодка везла людей из города Монкото в город Мбандака.

В настоящий момент власти расследуют причины происшествия. В Вафанию направлены военные и спасательные отряды.

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