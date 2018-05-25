Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Петербургский международный экономический форум может служить ответом на политику односторонних санкций, проводимую президентом США Дональдом Трампом.

Советский плакат. Наш ответ Чемберлену. 1920-е

«В Питере на форуме рядом с Путиным на пленарке Макрон, Абэ, вице-председатель КНР Ван Цишань, глава МВФ Лагард. Ещё одно зримое подтверждение, что Россию не изолировать», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

«Такой вот привет Трампу — с его политикой всё новых санкций и давления на пол-мира — с форума в Петербурге», — добавил Пушков.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что любые односторонние санкции, в том числе вводимые США, являются нелегитимными. По его словам, Россия никогда не вводила односторонних санкций и не будет выполнять таковые.

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