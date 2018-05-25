Бразилиа, 25 мая, 2018, 17:08 — ИА Регнум. В Бразилии сотни школ отменили занятия из-за забастовки владельцев и водителей грузового автомобильного транспорта, 25 мая сообщает The Associated Press.

Михай Мункачи. Забастовка. 1895

В результате забастовки дальнобойщиков во многих городах Бразилии заблокированы дороги. В международном аэропорту Бразилиа имени Жуселину Кубичека заявили, что прибывающие самолеты получат разрешение на посадку только в том случае, если у них будет достаточно топлива для продолжения транзитных рейсов.

Напомним, водители грузовиков продолжают забастовку пятый день подряд, несмотря на то, что ранее между государством и несколькими профсоюзами было достигнуто соглашение о прекращении забастовки, вызванной резким повышением цен на топливо.

Вечером 24 мая в нескольких профсоюзах, представляющих интересы дальнобойщиков, заявили, что с правительством Бразилии было достигнуто соглашение о приостановке забастовок в течение последующих 15 дней.