Турин, Италия, 25 мая, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Руководство туринского «Ювентуса» планирует выделить €230 млн на усиление команды в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

James Willamor «Ювентус» в игре. Угловой

По информации издания, в «Ювентусе» намерены значительно усилить состав команды. В качестве основных трансферных целей называются форвард «Челси» Альваро Мората, полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан, а также Маттео Дармиан из «Манчестер Юнайтед», Хосе Мария Хименес из «Атлетико» и Матео Ковачич из «Реала».

Напомним, по итогам сезона 2017/18 «Ювентус» стал чемпионом Италии, выиграл Кубок страны и дошёл четвертьфинала Лиги чемпионов.