Майкоп, 25 мая, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве в целях развития санитарной авиации на территории Республики Адыгея подписали глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный директор АО «Национальная служба санитарной авиации» Руслан Голик в присутствии генерального директора корпорации Ростех Сергея Чемезова. Подписание состоялось 25 мая, в рамках XXII Петербургского международного экономического форума, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Пресс-служба правительства Республики Адыгея Глава РА Мурат Кумпилов

Соглашение предусматривает развитие основных направлений, принципов и механизмов взаимодействия, а также согласованное решение правовых, экономических, технических и организационных вопросов при развитии службы санитарной авиации на территории республики.

В результате Адыгея может войти в число регионов, где планируется поэтапная реализация данного проекта. Он предполагает задействование санавиации для обеспечения вызова скорой медпомощи и экстренных служб в субъектах РФ.

На базе Адыгейской республиканской клинической больницы уже возводится крупный диагностический центр с вертолетной площадкой на крыше. Планируется, что к концу года он будет достроен. Это один из значимых проектов в рамках развития высокотехнологичной медицинской помощи, повышения качества медицинских услуг.

«Мы заинтересованы в поэтапном решении задач в рамках этого социально-значимого проекта. В итоге повысится оперативность оказания медицинской помощи населению, от которой зависит жизнь человека. Использование санавиации для нас особенно актуально в связи с развитием туризма. С учетом ежегодного увеличения туристского потока мы уделяем серьезное значение обеспечению безопасности отдыхающих. В этом плане большую роль играет санавиация при транспортировке людей, нуждающихся в экстренной помощи, из горного кластера Адыгеи и Краснодарского края в медучреждения», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

АО «Национальная служба санитарной авиации» было создано корпорацией Ростех совместно с компанией «Хели-драйв». Пилотный проект по развитию санавиации успешно реализуется с 2014 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Создание Национальной службы санитарной авиации в России позволило в сложных городских условиях оказывать скорую специализированную медицинскую помощь в экстренной форме при ЧС и терактах, при ДТП, подключаться к поиску и спасению заблудившихся в лесу, поиску воздушных судов, потерпевших крушение, оперативно эвакуировать детей и новорожденных. За три года работы спасено более 1500 жизней, на 60% снижена смертность от дорожно-транспортного травматизма и с 35% до 3% снижена летальность в группе с сосудистыми заболеваниями.