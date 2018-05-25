Макрон объяснил важность доверия на примере Пьера Безухова
Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 16:38 — ИА Регнум. России и Европе, у которых проблемы с доверием, стоит поискать вдохновения в романе Льва Толстого «Война и мир». Это произведение привел в пример французский президент Эммануэль Макрон, выступая 25 мая после Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.
Макрон заявил, что сегодня доверие на международном уровне начинает расшатываться из-за целого ряда событий — геополитических, военных, а также экономических явлений, которые могут привести к самым пагубным последствиям. Поэтому, на его взгляд, тема форума «Создавая экономику доверия» выбрана очень удачно.
«Доверие, в общем-то, тоже бывает разное. Доверие — это способность верить в себя для того, чтобы поверить другому человеку. Это возможность строить что-то в долгосрочной перспективе. В «Войне и мире» Толстого это то, что произошло между Безуховым и Каратаевым. Каратаев показал оптимизм, простоту, жизнерадостность, веру в других и в самого себя. Безухов, человек, который был совершенно не способен в себя поверить, посмотрел на него и просто заразился оптимизмом Каратаева. И в результате он стал сильнее благодаря этому контакту с другим человеком. Вот что такое доверие», — рассказал Макрон участникам форума.