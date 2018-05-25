Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 16:38 — ИА Регнум. России и Европе, у которых проблемы с доверием, стоит поискать вдохновения в романе Льва Толстого «Война и мир». Это произведение привел в пример французский президент Эммануэль Макрон, выступая 25 мая после Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Война и мир». Реж. Сергей Бондарчук. 1965. СССР Пьер Безухов

Макрон заявил, что сегодня доверие на международном уровне начинает расшатываться из-за целого ряда событий — геополитических, военных, а также экономических явлений, которые могут привести к самым пагубным последствиям. Поэтому, на его взгляд, тема форума «Создавая экономику доверия» выбрана очень удачно.

«Доверие, в общем-то, тоже бывает разное. Доверие — это способность верить в себя для того, чтобы поверить другому человеку. Это возможность строить что-то в долгосрочной перспективе. В «Войне и мире» Толстого это то, что произошло между Безуховым и Каратаевым. Каратаев показал оптимизм, простоту, жизнерадостность, веру в других и в самого себя. Безухов, человек, который был совершенно не способен в себя поверить, посмотрел на него и просто заразился оптимизмом Каратаева. И в результате он стал сильнее благодаря этому контакту с другим человеком. Вот что такое доверие», — рассказал Макрон участникам форума.