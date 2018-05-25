Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Россия и Франция продолжат развивать сотрудничество в ядерной сфере. Об этом свидетельствует подписание соглашений в рамках XXII Петербургского международного экономического форума. В частности, 24 мая в присутствии президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» в лице гендиректора Алексея Лихачева и Комиссариат по атомной энергии и альтернативным источникам энергии Франции в лице генерального администратора Франсуа Жака подписали «Стратегический документ о российско-французском партнерстве в области мирного использования атомной энергии».

Иван Шилов ИА REGNUM Сотрудничество в атомной сфере

Стороны намерены усилить техническое и коммерческое взаимодействие в сфере энергоэффективности и альтернативных источников энергии, разработке систем накопления энергии, развитии атомной энергетики на быстрых нейтронах, инжиниринга и поставок оборудования для атомных электростанций, поставках ядерного топлива для коммерческих и научных целей, переработке отработавшего ядерного топлива и повторного использования регенерированных материалов, совместно реализовывать проекты в третьих странах.

25 мая АО «Техснабэкспорт» и компания Electricite de France SA (EDF) подписали долгосрочные контракты, касающиеся поставки российских услуг по переработке регенерированного урана. Контракты, вступающие в силу после одобрения Агентством Евратома по снабжению, предусматривают переработку французского регенерированного материала, что позволит EDF улучшить экономические показатели, сохранить природные ресурсы и диверсифицировать источники поставок.

Кроме того, АО «Русатом — Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ», предприятие госкорпорации «Росатом») и компания Framatome (Франция) подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым стороны в ближайшее время рассмотрят возможности интеграции систем АСУ ТП разработки Framatome в зарубежные проекты строительства АЭС Росатома с возможностью локализации производства компонентов и систем на площадках предприятий контура российской госкорпорации.

Также на российско-французском деловом завтраке «Ядерный энергетический диалог: состояние и перспективы», прошедшем 25 мая, состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между отраслевым комплексом «Русатом — Международная Сеть» и Межпрофсоюзным объединением атомной промышленности Франции. Документ направлен на развитие сотрудничества между организациями российской и французской атомных отраслей по таким направлениям, как ядерный топливный цикл и вывод из эксплуатации ядерных объектов, сервисная поддержка эксплуатации атомных электростанций с реакторами российского и французского дизайна, поставки оборудования и запасных частей для атомных электростанций, обучение персонала, а также сотрудничество области исследовательских ядерных реакторов, включая проект ИТЭР (международный проект по строительству термоядерного реактора на территории Франции).

«Подписанные российско-французские соглашения — важный шаг в укреплении взаимодействия между российскими и европейскими компаниями в атомной энергетике, — уверен заведующий сектором экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев. — Последние годы были не самыми простыми для мировой атомной отрасли: атомный ренессанс в середине 2000-х гг. потребовал модернизации и развития мощностей в строительстве и атомном машиностроении и коренного изменения подходов к управлению процессами строительства; авария на АЭС «Фукусима» в 2011 году кратно повысила внимание и компаний, и регуляторов, и экспертного сообщества к вопросам обеспечения безопасности и надежности в эксплуатации АЭС. И Росатом, и французские компании все это время были в авангарде происходящих в отрасли изменений, предлагая потребителям оптимальные решения. Сейчас французские компании реализуют два проекта по строительству энергоблоков с реакторами поколения III+ (на АЭС «Фламанвиль» во Франции и «Олкилуото» в Финляндии) в Европе, в рамках китайской атомной программы активно развивают кооперацию с китайскими компаниями. Росатом за последнее десятилетие стал лидером по числу введенных энергоблоков в мире, начав активную экспансию на международные рынки».

«Ключевой момент в заключенных соглашениях — кооперация и сотрудничество. Долгое время ключевые игроки в атомной отрасли выстраивали замкнутые производственные цепочки, обеспечивающие все стадии ядерного цикла: от добычи урана до производства оборудования, строительства АЭС, переработки и хранения отработанного топлива. Безусловно, такое замыкание имело смысл — и в России, и в США, и в ЕС атомная отрасль считается стратегической. Но и в тепловой энергетике, и в ВИЭ международная кооперация уже давно стала обычным явлением. Так, соглашение между РАСУ и Framatome позволяет российской компании участвовать в реализации проектов строительства АЭС с реакторами типа EPR на глобальных рынках, соглашение со Schneider Electric делает возможным использование произведенного на предприятиях Росатома электротехнического оборудования в проектах французской компании и содействие в области международной сертификации оборудования, произведенного при технологической поддержке Schneider Electric. Эти соглашения повысят конкурентоспособность Росатома и французских компаний на мировом рынке, дав стратегическое преимущество по сравнению с конкурентами из США и Азии».