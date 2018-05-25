Калининград, 25 мая, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Сообщество гомосексуальной ориентации планировало пройти «гей-парадом» по улицам города Балтийска, где расположена главная военно-морская база Балтийского флота. Власти города отказали «общественникам», сообщили сегодня, 25 мая, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

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«Организаторы, кстати жители Москвы, Чувашии и Воронежской области, попросили разрешения пройти по улице Гоголя от улицы Чехова до проспекта Ленина в городе Балтийске. Предполагаемое количество участников — 200 человек», — уточнили в мэрии.

Участники шествия пообещали не нарушать нормы общественной нравственности, в том числе демонстрировать наготу и иные формы непристойностей.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что расстояние, которое намеревались пройти гомосексуалисты в Балтийске, достигает одного километра. Вдоль маршрута расположена средняя школа №4, городской рынок.

Администрация города Балтийска отказала в проведении мероприятия, сославшись на ст.38 Конституции РФ, в которой говорится о защите материнства и детства государством.

«Местный орган самоуправления обязан принимать меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящей вред его здоровью, в том числе от информации, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения», — сказали в мэрии Балтийска.