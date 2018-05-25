Ханты-Мансийск, 25 мая, 2018, 16:24 — ИА Регнум. В Югре три жилых дома, которые были сданы для переселенцев из аварийных домов, имеют недостатки. корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.

Марина Каширская ИА REGNUM

Как отметил 25 мая на заседании окружного правительства первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин, переселение граждан из жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года, было выполнено досрочно. При этом в трёх новых домах были выявлены недостатки.

В свою очередь, директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Егор Ковальчук заверил собравшихся в том, что недостатки устранят летом.

Добавим, на 1 января 2012 года в Югре признаны аварийными были 210 домов общей площадью 73,31 тыс. кв. метров. В них на тот момент проживали 5,51 тыс. человек.

Добавим, помимо такой категории жилья есть и другие проблемы. Например часть жителей Югры до сих пор живут в вагончиках-балках. В июне 2017 года эта проблема была поднята во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, а власти пообещали её решить.