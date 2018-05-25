Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 19:14 — ИА Регнум. За новые ценовые рекорды, которые может продемонстрировать нефть в ближайшее время из-за антироссийских санкций (их прогноз на Санкт-Петербургском экономическом форуме озвучил глава «Роснефти» Игорь Сечин), будут расплачиваться российские потребители. Вследствие того, что правительство утратило рычаги влияния на внутренний топливный рынок, к концу 2018 года цена бензина марки Аи-95 в России достигнет 50 рублей за литр. Такое мнение в интервью корреспонденту ИА REGNUM сообщил вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Напомним, резкое подорожание топлива с апреля 2018 года началось во всех российских регионах. О том, что это произойдет, РТС извещал ещё с осени 2017 года. Но предыдущее российское правительство от этих опасений просто отмахивалось. И только в свете открывшегося Петербургского экономического форума (топливный ажиотаж и недовольство граждан стали вынуждать руководителей регионов просить помощи федерального центра) чиновники озаботились некоторым принятием мер.

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Но глава департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов РФ Алексей Сазанов по поводу планируемого снижения акцизов на топливо лукавить не стал. Он полагает, что при существующих ценах на нефть эта мера не приведет к уменьшению стоимости бензина и дизельного топлива.

«К отсутствию роста. К снижению цен будет практически невозможно при такой конъюнктуре, при сегодняшнем соотношении курса и нефти», — сказал Сазанов. По его словам, системные решения по этому вопросу Минфин подготовит к осени 2018 года.

Вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов полагает, что снижение акцизов на бензин приведёт к тому, что из федерального бюджета выпадет порядка 140 млрд рублей вместе с НДС. Но и регионы из-за существующей системы акцизов понесут потери. При этом он не исключил, что поручение президента о передаче 100% акцизов субъектам РФ может быть выполнено досрочно.

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Каким образом предложенное поможет стабилизировать топливный рынок России — непонятно. Как известно, акцизы в основной массе поступают в региональные дорожные фонды. Соответственно, у регионов появится больше или меньше ресурсов на дорожную реконструкцию. Вот и складывается впечатление, что проблемы на топливном рынке стали напоминать те, по которым лихорадит рынок зерновой: в обоих случаях ценовые перекосы произошли в отсутствие государственного регулирования.

«На экономическом форуме в Санкт-Петербурге я не услышал ничего конструктивного. Всех всё устраивает. У них сейчас форум — следующим будет чемпионат мира. Не до проблем людских. Думаю, что они начнут разбираться, когда закончится футбол. О том, что нас ждёт, я начал говорить ещё с осени 2017 года. С такой погодой, которая сейчас установилась в Сибири, и с той стоимостью нефтепродуктов, те, кто ещё не успел посеять, просто откажутся от сева», — опасается вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

По его мнению, цена литра бензина марки Аи-95 в 50 рублей и Аи-92 — в 45−47 рублей ожидает россиян к концу года в том случае, если не будет обеспечена полноценная работа регуляторов — Минтопэнерго и ФАС.

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«Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, необходимо наполнить топливом внутренний рынок, ограничить экспорт, поднять таможенные пошлины и, соответственно, продавать достаточные объемы топлива через биржу. Тогда бы рост бензина остановился в районе 42−43 рубля за литр, а так боюсь, что можем превысить и эти отметки», — полагает Матвейко.

Напомним, ранее он пояснял, что оптовые цены на топливо резко поползли вверх из-за того, что нефтяникам сейчас стало выгодно продавать топливо за рубеж, это и создало напряжённость и ощутимый (порядка 50 процентов) дефицит на внутреннем российском рынке.

Словом, конъюнктура нефтяного рынка пока не в пользу россиян. Ну ничего, подождем, благо до чемпионата мира по футболу осталось всего ничего. А к осени, глядишь, и обещанные решения Минфина подоспеют.