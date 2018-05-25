Вашингтон, 25 мая, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп позитивно оценил заявление МИД Северной Кореи о готовности к переговорам с Вашингтоном в любом формате после решения Белого дома об отмене встречи лидеров двух стран.

Кейт Гринуэй. Гамельнский крысолов. 1910

«Очень хорошая новость — получить тёплое и продуктивное заявление от Северной Кореи. Вскоре увидим, к чему это приведёт. Надеюсь, что долгосрочному и устойчивому процветанию и миру», — написал Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter.

Ранее сегодня первый замглавы МИД КНДР Ким Ге Гван заявил, что Пхеньян по-прежнему готов «сесть за стол переговоров с США и решать разногласия в любое время и в любом формате». Накануне Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня в Сингапуре, объяснив это «открытой враждебностью» Пхеньяна.