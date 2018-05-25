Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал обратиться к историческому прошлому, чтобы решить проблему утраты доверия в международных отношениях. Макрон выступил 25 мая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Скульптура «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище

Утром французский лидер побывал на Пискаревском мемориальном кладбище. На форуме он заявил, что хотел почтить память людей, переживших «жуткую» блокаду Ленинграда.

«Солдаты, мирные жители, взрослые, дети — в самом начале Второй мировой войны здесь погибло столько сотен тысяч людей! Знаю, что вы сами, ваша семья лично пережила свои потери», — обратился Макрон к президенту России Владимиру Путину, брат которого в детском возрасте умер во время блокады.

Глава Франции заявил, что хотел бы отдать дань уважения всем жителям Петербурга.

«Потому что считаю, что доверие в современном мире начинает теряться, мы на это слишком не обращаем внимания. Когда появляются первые признаки потери доверия, когда мы чувствуем, что мы идем по пути к чему-то страшному, мы должны принимать на себя обязательства, необходимо вспоминать об историческом прошлом», — сказал Эммануэль Макрон.

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