Макрон на ПМЭФ напомнил о жертвах блокады Ленинграда
Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал обратиться к историческому прошлому, чтобы решить проблему утраты доверия в международных отношениях. Макрон выступил 25 мая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.
Утром французский лидер побывал на Пискаревском мемориальном кладбище. На форуме он заявил, что хотел почтить память людей, переживших «жуткую» блокаду Ленинграда.
«Солдаты, мирные жители, взрослые, дети — в самом начале Второй мировой войны здесь погибло столько сотен тысяч людей! Знаю, что вы сами, ваша семья лично пережила свои потери», — обратился Макрон к президенту России Владимиру Путину, брат которого в детском возрасте умер во время блокады.
Глава Франции заявил, что хотел бы отдать дань уважения всем жителям Петербурга.
«Потому что считаю, что доверие в современном мире начинает теряться, мы на это слишком не обращаем внимания. Когда появляются первые признаки потери доверия, когда мы чувствуем, что мы идем по пути к чему-то страшному, мы должны принимать на себя обязательства, необходимо вспоминать об историческом прошлом», — сказал Эммануэль Макрон.
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