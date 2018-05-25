Владимир, 25 мая, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Владимиро-Суздальский музей-заповедник, который был оштрафован на 500 тыс. рублей за неудовлетворительное состояние Золотых ворот во Владимире, намерен обжаловать решение суда. Об этом пресс-служба учреждения сообщила 25 мая.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Владимир. Золотые ворота

В музее считают, что при проверке, которую провели специалисты управления Минкультуры по ЦФО, были допущены нарушения. В частности, выводы инспекторов якобы немотированы и не подкреплены доказательствами.

«О противоаварийных работах речи идти не может, так как объект не находится в аварийном состоянии. Работы же в рамках текущего ремонта для памятника такого уровня и значения будут носить чисто формальный характер, и с точки зрения научной реставрации даже в определенной степени вредны. Результаты подобного ремонта хорошо видны на внутренней поверхности арки Золотых ворот», — цитирует пресс-служба заместителя гендиректора по хозяйственной работе Евгения Сахнова.

В сообщении отмечается, что ВСМЗ не согласен с решением суда и планирует обжаловать его.

ИА REGNUM напоминает, что проверка Минкультуры, которая и выявила нарушения, прошла в сентябре 2017 года. Она показала, что состояние Золотых ворот — неудовлетворительное. В частности, эксперты отметили многочисленные трещины. При этом документы для реставрации здания музей должен был подготовить ещё в 2012—2016 годах.

Подобные нарушения были найдены и на другом памятнике — Успенском соборе, который также взят под охрану ЮНЕСКО. Это дело было закрыто из-за истечения срока давности.