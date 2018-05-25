Оренбург, 25 мая, 2018, 17:01 — ИА Регнум. В Оренбурге чиновники прокомментировали ситуацию, связанную с возбуждением уголовного дела по материалам прокуратуры. Ведомство усмотрело признаки преступления по нецелевому использованию финансов, выделяемых в рамках спецпрограммы «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM начальник управления информационной политики администрации Оренбурга Ольга Лопатинская, деньги, выделяемые на ремонт или строительство дорог в городе просто не могут быть «не целевыми». Они все — целевые, так как идут на приведение дорог областного центра в нормативное состояние.

The Tire Zoo Выбоина в асфальте

По данным пресс-службы администрации, на сегодняшний день в Оренбурге 1029 дорог. Их общая протяжённость — 900 км, из них с асфальтобетонным покрытием — 602 км. Общая протяженность участков с проезжей частью, находящейся в неудовлетворительном состоянии на сегодня составляет 60%. Порядка 30% дорог в Оренбурге требуют капитального ремонта (в том числе усиление основания), 20% — реконструкции. Основная улично-дорожная сеть города закладывалась в 1950−70 годы. В сравнении с нынешними реалиями нагрузки на дороги областного центра выросли в 32 раза.

Чиновники подчеркнули, что при включении объектов в проект «Безопасные и качественные дороги» учитывали несколько факторов, например, оживлённый трафик движения, аварийность, обращения граждан, карту «убитых дорог» ОНФ.

Кроме того, на улично-дорожной сети Оренбурга было выявлено 86 аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах местного значения. Наиболее опасными согласно отчету — рецензии на программу комплексного развития транспортной инфраструктуры оренбургской агломерации Федерального автономного учреждения «Российский дорожный научно-исследовательский институт» были признаны проспект Победы, ул. Терешковой, проспект Гагарина, ул. Театральная (все они попали в проект). Доля ДТП на опасных участках составила 5,7% от общего количества ДТП в городе, доля погибших — 1,98% от общего количества погибших, доля раненых — 6% от общего количества раненых.

По итогам 2017 года количество аварийно-опасных участков снизилось до 67. В планах на 2018 год — ликвидация еще 18.

В мэрии также подчеркнули, что нормативное состояние дорожного полотна на проспекте Победы составляло лишь 60%, а после ремонта состояние доведено до 90%. Строительный контроль за качеством выполняемых работ осуществлялся управлением строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга, представителями Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства», представителями общественных организаций — ОНФ, депутатским корпусом Оренбургского Городского Совета, прокуратурой города Оренбурга.

Стоит отметить, после ремонта прокуратура собрала материалы с претензиями и передала в следственные органы. Надзорное ведомство заявило, что на реализацию программы по ремонту дорог выделялось 100 млн рублей, но треть суммы израсходована не по целевому назначению. Также у прокуратуры оказались претензии по поводу участков, которых коснулся ремонт. По мнению правоохранителей, ремонт на них не был критичным, при этом дороги, которые действительно давно не ремонтировались, так и остались убитыми.

По факту нецелевого расходования бюджетных средств должностными лицами администрации города возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 285.1 УК РФ (расходование в особо крупном размере бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения). Подозреваемых пока нет.