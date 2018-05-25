Ялта, Крым, 25 мая, 2018, 15:58 — ИА Регнум. В Ялте многие восприняли арест бывшего главы администрации города Андрея Ростенко как процесс нравственного очищения власти, ведь он был штатным помощником Сергея Аксёнова. Люди хотят, чтобы все факты коррупции энергично выявляли, и расследовал не только центральный аппарат СК, МВД, и ФСБ, но и их же региональные подразделения. Об этом на своей странице в Facebook написал ялтинский журналист и общественник Сергей Сардыко.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ялта

«На сегодняшний день на полуострове правят бал старые украинские кадры. Как-то все забывают, что Ростенко до 2014 года был членом украинской Партии регионов и депутатом Симферопольского горсовета. Искушений у чиновника во власти масса. Во многом Ростенко и наводил порядок, но сейчас найден эпизод, который следствие считает превышением должностных полномочий. Мы неоднократно проводили митинги за отставку Ростенко, потому что чувствовали: он оторвался от людей, от реальности», — отметил общественник.

По его словам, Андрей Ростенко не обращал никакого внимания на многочисленные требования горожан запретить прокат сигвеев на набережной Ялты, что не раз приводило к травмам пешеходов, — запрет начал действовать только после подачи иска в суд.

«В то же время спасибо Ростенко за то, что именно при нём был снесен комплекс «Еда» на набережной, который построили ещё в украинское время… Мы до этого обращались к лидерам фракций Госдумы России, и их запросы тоже сыграли свою роль. Мы были удовлетворены тем, что в июле 2017 года Ростенко отправили в отставку, а с его «наследием» пусть компетентные органы разбираются. Связанных с ним сюжетов достаточно много», — подчёркивает Сергей Сардыко.

То, что чиновника задержали в Москве, отмечает он, тоже о многом говорит.

«С одной стороны, существует «басманное правосудие». А с другой — не факт, что если бы Ростенко задержали на территории Крыма, то Центральный районный суд Симферополя дал бы санкцию на его арест. Мы знаем, что суды тоже оглядываются на власть. Во всяком случае, в Ялте многие восприняли его арест как процесс нравственного очищения власти, ведь Ростенко был штатным помощником Сергея Аксёнова. Вообще, мы желаем экс-мэру Ялты избежать уголовной ответственности, у него маленький ребёнок, но тем не менее хотим, чтобы главенствовал закон, чтобы все факты коррупции энергично выявляли, и расследовал не только центральный аппарат СК, МВД, и ФСБ, а и их же региональные подразделения в Крыму».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-мэра Ялты Андрея Ростенко арестовали в Москве 22 мая по подозрению в превышении должностных полномочий. Глава РК Сергей Аксёнов заявил о заказном характере дела, отметив, что оно направлено против него в том числе. Помимо этого он не исключил вероятности того, что претензии к Ростенко связаны с «некими обидами представителей правоохранительных органов» на республиканскую власть.

По мнению крымского политолога, председателя КРО «Таврический союз» Анатолия Филатова, федеральному центру следует не штатно бороться с коррупцией на полуострове, а институционализировать процесс очищения власти сверху донизу.