Ереван, 25 мая, 2018, 15:56 — ИА Регнум. «Мы все надеемся на скорейшее урегулирование нагорно-карабахского конфликта», — заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на брифинге сегодня, 25 мая.

mfa.am Зограб Мнацаканян

24 мая президент США Дональд Трамп в письме президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву заявил, что ближайшие месяцы предоставят возможность для урегулирования карабахского конфликта.

«Но урегулирование должно отражать наши интересы, наши чаяния, наши цели, и, естественно, мы говорим о компромиссе, но в его основе в первую очередь лежит выражение наших интересов и целей, опять-таки в основе чего лежит право народа Арцаха (Нагорного Карабаха) на свободное самоопределение и безопасность», — сказал министр иностранных дел Армении.

На вопрос, возможно ли на практике вернуть Степанакерт за стол переговоров, министр иностранных дел ответил: «Я лишь ограничусь тем, что наша важнейшая цель — вновь вовлечь [Степанакерт] в переговоры исключительно в рамках сопредседательства Минской группы».

Мнацаканян отметил, что важнейшей задачей является сохранение динамики переговоров. На вопрос, возможно ли, что сопредседатели посетят регион, и возможна ли также встреча с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, министр ответил: «Это не вопрос возможности, это сущность переговоров».