Британия продолжит войну с Россией с помощью ЕС: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 мая, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Новый виток войны: Лондон угрожает России санкциями;
- Крушение малазийского Boeing: в Кремле отвергли причастность России;
- Статус Каспийского моря: пять стран согласовали проект документа;
- Письмо в WADA: российские чиновники раскаялись в допинге;
- Счета заблокированы: учебный год в Орле под угрозой срыва.
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