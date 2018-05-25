Ярославль, 25 мая, 2018, 15:53 — ИА Регнум. На Леонтьевском кладбище Ярославля с могил погибших в авиакатастрофе хоккеистов «Локомотива» постоянно воруют живые цветы, игрушки, статуэтки и светильники. Недавно неизвестные выломали и унесли эмблему хоккейного клуба. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила режиссер документального фильма о хоккеисте Иване Ткаченко Елена Михеева.

Мемориал погибших хоккеистов «Локомотива»

«Я приехала в Ярославль и пообщалась с бабушкой погибшего хоккеиста Артема Ярчука. У него на могиле периодически выкапывают цветы, а бабушка старенькая, сама ухаживает и ей очень трудно следить за могилой. Я не знаю как с этим бороться, часовых туда ставить или ток пропускать? Людям надо как-то объяснять, что не надо так делать», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Елена Михеева.

Елена утверждает, что сама ловила нескольких человек, которые обворовали могилы. А что же делают власти?

«Эти факты имеют место быть. В ежедневном режиме проводится уборка и обслуживание этого мемориала с устранением последствий похищения. А что касается вандальных выходок, то на этом объекте в 2013 году установлены системы видеонаблюдения. Заказчиком этих работ был департамент региональной безопасности Ярославской области. Так что камеры стоят, мониторинг производится», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM главный специалист отдела организации коммунальных услуг ДГХ мэрии города Ярославля Эдуард Таровец.

В УМВД России по Ярославской области заявляют, что факты разграбления могил сейчас проверяются.

Это, кстати, не первый случай вандализма. Недавно там же, на Леонтьевском кладбище, нашли разломанную могильную плиту погибшего на Северном Кавказе военнослужащего.