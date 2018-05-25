Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Россия и Франция продолжат развивать сотрудничество в ядерной сфере. Об этом свидетельствует подписание соглашений в рамках XXII Петербургского международного экономического форума. В частности, 24 мая в присутствии президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» в лице гендиректора Алексея Лихачева и комиссариат по атомной энергии и альтернативным источникам энергии Франции в лице генерального администратора Франсуа Жака подписали «Стратегический документ о российско-французском партнерстве в области мирного использования атомной энергии».

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный Атом

Стороны намерены усилить техническое и коммерческое взаимодействие в сфере энергоэффективности и альтернативных источников энергии, разработке систем накопления энергии, развитии атомной энергетики на быстрых нейтронах, инжиниринга и поставок оборудования для атомных электростанций, поставках ядерного топлива для коммерческих и научных целей, переработке отработавшего ядерного топлива и повторного использования регенерированных материалов, совместно реализовывать проекты в третьих странах.

25 мая АО «Техснабэкспорт» и компания Electricite de France SA (EDF) подписали долгосрочные контракты, касающиеся поставки российских услуг по переработке регенерированного урана. Контракты, вступающие в силу после одобрения агентством Евратома по снабжению, предусматривают переработку французского регенерированного материала, что позволит EDF улучшить экономические показатели, сохранить природные ресурсы и диверсифицировать источники поставок.

Кроме того, АО «Русатом — Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ», предприятие Госкорпорации «Росатом») и компания Framatome (Франция) подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым стороны в ближайшее время рассмотрят возможности интеграции систем АСУ ТП разработки Framatome в зарубежные проекты строительства АЭС Росатома с возможностью локализации производства компонентов и систем на площадках предприятий контура российской госкорпорации.

Также на российско-французском деловом завтраке «Ядерный энергетический диалог: состояние и перспективы», прошедшем 25 мая, состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между отраслевым комплексом «Русатом — Международная Сеть» и Межпрофсоюзным объединением атомной промышленности Франции. Документ направлен на развитие сотрудничества между организациями российской и французской атомных отраслей по таким направлениям, как ядерный топливный цикл и вывод из эксплуатации ядерных объектов, сервисная поддержка эксплуатации атомных электростанций с реакторами российского и французского дизайна, поставки оборудования и запасных частей для атомных электростанций, обучение персонала, а также сотрудничество в области исследовательских ядерных реакторов, включая проект ИТЭР (международный проект по строительству термоядерного реактора на территории Франции).

«Сотрудничество наших стран в атомной сфере началось еще при СССР: в 1971 году АО «Техснабэкспорт» и комиссариат по атомной энергии Франции подписали контракт, по которому советская сторона оказывала французской стороне услуги по обогащению урана, — заявил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Леонид Гусев. — Затем в 1994 году началось изготовление ядерного топлива на отечественным мощностях в сотрудничестве с компанией AREVA, которое затем поставлялось на европейские атомные станции. Нынешний контракт о таких поставках действует до 2030 года».

«Россия и Франция взаимодействуют по таким направлениям, как разработки реакторов нового поколения, в частности, Франции интересен уникальный опыт Росатома по созданию и эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах (БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС в Свердловской области), — отметил он. — У Росатома и EDF есть успешный опыт совместной работы в третьих странах: российско-французский консорциум провел обоснование возможности продления эксплуатации пятого блока АЭС «Козлодуй» в Болгарии. Более десяти лет в Санкт-Петербурге работает СП с Alstom по производству оборудования для машзала АЭС».

«Росатом сейчас активно предлагает на мировом рынке свои услуги по модернизации АЭС, и поэтому ему весьма интересна программа «большого ремонта» действующих атомных станций Франции. И это только некоторые направления партнерства российских и французских компаний в атомной сфере, демонстрирующие, что наличие уникальных компетенций в сфере высоких технологий востребовано при любой политической конъюнктуре», — резюмировал он.