Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Одним из ключевых принципов работы российского государства будет принцип открытости. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом в своем выступлении на ПМЭФ-2018 заявил президент РФ Владимир Путин.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР «Совместный труд — он... объединяет!»

В России в ближайшее время должны быть реализованы масштабные инфраструктурные проекты, сказал президент. Это «важнейшая часть нашей национальной повестки», подчеркнул он.

Работа по развитию транспортной, информационной, коммуникационной инфраструктуры позволит не только поднять ее качество, но и усилит роль России в пространстве мировой инфраструктуры, отметил президент РФ.

Инфраструктурное развитие откроет новые возможности для граждан страны, для российского и иностранного бизнеса, убежден Путин.

В своем выступлении он несколько раз отметил, что мировое сообщество должно объединять усилия для того, чтобы добиваться важных для всех успехов. Необходимы доверие и дух партнерства, подчеркнул Путин. Касалось это в том числе и вопросов инфраструктурного развития.