Донецк, 25 мая, 2018, 15:46 — ИА Регнум. В Донецкой области произошло возгорание складов с вооружением ВСУ в результате халатности или умышленного поджога, заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) ЭдуардБасурин, сообщает 25 мая «Донецкое агентство новостей».

Цитата из к/ф «Урок истории». Реж. Лео Арнштам, Христо Писков. 1965. Болгария, СССР Провокатор

По его словам, возгорание произошло на окраине села Правдовка (в 2016 году переименовано в село Старое Николаевка). Пожар произошел по вине беспечности украинской армии или по умышленному поджогу, однако Киев заявляет, что возгорание произошла из-за обстрелов. В результате было уничтожено несколько вагонов с ракетами и боеприпасами.

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Напомним, ранее на Украине уже произошло два возгорания крупнейших военных арсеналов в Балаклее и Калиновке.