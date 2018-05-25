ДНР: Пожар на складе ВСУ был спровоцирован украинскими военными
Донецк, 25 мая, 2018, 15:46 — ИА Регнум. В Донецкой области произошло возгорание складов с вооружением ВСУ в результате халатности или умышленного поджога, заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) ЭдуардБасурин, сообщает 25 мая «Донецкое агентство новостей».
По его словам, возгорание произошло на окраине села Правдовка (в 2016 году переименовано в село Старое Николаевка). Пожар произошел по вине беспечности украинской армии или по умышленному поджогу, однако Киев заявляет, что возгорание произошла из-за обстрелов. В результате было уничтожено несколько вагонов с ракетами и боеприпасами.
Читайте также: ВСУ оставили без газоснабжения 16 домов в Докучаевске
Напомним, ранее на Украине уже произошло два возгорания крупнейших военных арсеналов в Балаклее и Калиновке.