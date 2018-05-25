Казань, 25 мая, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе переизбрана на новый четырёхлетний срок. Об этом сообщается на сайте ФЛГР.

Иван Исаев Елена Вяльбе даёт интервью

25 мая в Казани состоялась отчётно-выборная конференция ФЛГР, на которой были продлены полномочия Вяльбе. Она была единственным кандидатом на этот пост.

Напомним, трёхкратная олимпийская чемпионка занимает пост главы ФЛГР с 2010 года, в 2014 году она была переизбрана.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане российские лыжники выиграли восемь медалей, в том числе три серебряных и пять бронзовых.