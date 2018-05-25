Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Международному сообществу нужен полноценный торговый мир, а не торговые войны, и Россия выступает за свободу торговли, экономическую интеграцию, призывает зарубежные страны вместе двигаться к целям устойчивого развития. Об этом заявил 25 мая президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Джозеф Ноэль Патон. Примирение Оберона и Титании. 1847

«Нам нужны не торговые войны и даже не временные торговые перемирия, а полноценный торговый мир», — сказал Путин.

Он напомнил, что девиз ПМЭФ-2018 — «Создавая экономику доверия». По мнению Путина, роль доверия как фактора мировой экономики будет возрастать.

Президент РФ также прокомментировал будущее Всемирной торговой организации (ВТО), заметив, что нельзя отказываться от ее институтов, не создавая ничего взамен, так как это приведет к разрушению сложившегося баланса.

«И тогда в торговых спорах не будет ни истцов, ни ответчиков, и кто прав — будет решать только сила», — сказал Путин.

Он добавил, что речь не идет о превращении в догму того, что изжило себя.

«Мир, конечно, меняется, и с ним должны меняться институты и правила. Но очевидно, что правила должны быть прозрачны и едины для всех, должны соблюдаться всеми участниками международных экономических отношений. И, что не менее важно, нам нужно разработать», — сказал глава Российского государства.