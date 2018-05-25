Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Действия западных стран в области экономической политики ведут к разрушительным последствиям для мировой экономики. Об этом 25 мая на ПМЭФ-2018 заявил в своем выступлении президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Одиссей». Реж. Андрей Кончаловский. 1997. США Падение в пучину

Путин отметил, что до недавнего времени мировая экономика, развиваясь на принципах свободы предпринимательства и устойчивости правил, добивалась впечатляющего роста.

«Сегодня мы наблюдаем даже не эрозию, а фактически подрыв этих принципов», — сказал президент РФ.

Система многостороннего экономического сотрудничества «достаточно грубо ломается», отметил Путин, а «правилом становится нарушение правил».

Западные страны всё чаще используют санкции в отношении других государств. Коснулись они и тех, кто был уверен, что их такие санкции точно не затронут, подчеркнул Путин.

«Произвольность и бесконтрольность порождают соблазн всё шире использовать такие инструменты, невзирая на политическую лояльность и многостороннее сотрудничество», — сказал Путин.

В глобальном масштабе сочетание такой непредсказуемости, рождающей глобальное недоверие, и непредсказуемости технологических перемен может привести мир к такому кризису, который он еще не видел, сказал Путин. И этот кризис затронет всех в мире.