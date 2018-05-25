Москва, 25 мая, 2018, 15:30 — ИА Регнум. С 23 по 25 мая амплитуда колебаний курса рубля на московской бирже не превышала 52 копеек. 25 с открытия пара USD/RUB колеблется в диапазоне 61,53−61,71 руб./доллар. Котировки нефти постепенно отходят всё дальше от уровня $80 за баррель сорта Brent к $78,30 и продолжают снижение, заявил корреспонденту управляющий активами ICBF Алексей Федоренко.

ИА REGNUM Рубль

Участники валютного рынка уже заметили, что в диапазоне $75−80 нефтяные цены практически не оказывают влияния на курс рубля. 25 мая последний день уплаты НДПИ, размер которого по опросам агентства «Рейтер» может составить 400−500 млрд рублей. А в понедельник последний день уплаты налога на прибыль, а это ещё 500−600 млрд рублей, то есть до 28 мая спрос на доллары обеспечен.

«Основной причиной давления на рубль в последние недели был отток средств с развивающихся рынков. Укрепление доллара на глобальном рынке давило на валюты развивающихся стран, способствуя выводу денег с их рынков. На этой неделе укрепление доллара приостановилось, 24 мая американская валюта даже немного ослабла к корзине основных валют. Инвесторы посчитали комментарии к последнему заседанию комитета по открытым рынкам (FOMC) довольно мягкими, и доллар немного сдал позиции», — пояснил эксперт.

Сегодня инвесторы ждут выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, который может продолжить мягкую риторику в отношении монетарной политики Федрезерва. Кроме того, 28 мая в США выходной — День Памяти, рынки будут закрыты и это даёт шанс на небольшое укрепление валют развивающихся стран. И, похоже, рубль тоже замер в ожидании.

«Сегодня не ожидается значительных изменений в курсе рубля к доллару и евро. В паре USD/RUB сохраниться диапазон 61,30−61,80 рубю/доллар, а в паре EUR/USD — 71,80−72,40 руб./евро. 28 мая возможно небольшое укрепление рубля. Снижение пары USD/RUB до диапазона 60,80−61,40 руб./доллар, а пары EUR/USD до 71,50−72,00 руб./евро», — считает Федоренко.

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