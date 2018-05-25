Париж, 25 мая, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Профсоюз французских железнодорожников CFDT призывает продлить забастовку до того момента, пока не будет представлен окончательный текст нового законопроекта. Об этом заявил генеральный секретарь профсоюза Лоран Бержер после встречи с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом 25 мая, пишет газета Le Figaro.

Давид Сикейрос. Забастовка

«Мы выходим отсюда с элементом удовлетворения, а также выходим с ощущением, что нужно продолжать оказывать давление до конца процесса, поскольку мы ничего не приобрели», — сказал Бержер прессе.

Доработка текста планируется после голосования в Сенате, намеченного на 5 июня. Напомним, акция протеста железнодорожников негативно отражается на жизни более 4 млн жителей и гостей Франции, которые ежедневно пользуются электричками и поездами.