Севастополь, 25 мая, 2018, 15:22 — ИА Регнум. В Севастополе создаётся опасный прецедент, когда по публичному требованию представителя власти закрывается крупнейший торговый комплекс в городе. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Корпорации развития Севастополя Олег Николаев, напомнив о похожем давлении местных властей на его собственный ресторан.

Циатат из видео Собрание в защиту ТЦ «Муссон», выступление Плотки, Севастополь, 25.05.2018 пользователя Примечания.ру ТЦ Муссон. Севастополь

«Обсуждаем ситуацию с «Муссоном» на форуме в Питере. Создаётся опасный прецедент, когда по публичному требованию представителя власти закрывается крупнейший торговый комплекс в городе. Вчера попросил Владимира Плотку подготовить все документы. Будем разбираться, и помогать», — отметил Олег Николаев.

Он также сообщил, что лично знает в ТРЦ «Муссон» многих арендаторов, которые вложили последнее в открытие бизнеса.

«Мне все это напоминает ситуацию с рестораном «Остров». Для давления лично на меня сначала пытались возбудить административные дела, слава Богу, не уголовные, как на руководство «Муссона», и потом, когда не получилось, снести здание ресторана», — подчеркнул глава корпорации развития Севастополя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая сотни севастопольцев вышли на митинг, протестуя против закрытия и возможного сноса зданий крупнейшего торгово-развлекательного центра. Собственник ТРЦ Владимир Плотка назвал закрытие «Муссона» «дискриминацией». При этом чиновники настаивают, что в зданиях «Муссона» осталось множество не устранённых проблем с правилами безопасности.