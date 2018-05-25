Челябинск, 26 мая, 2018, 00:40 — ИА Регнум. Убийца и насильник из города Пласта (Челябинская область) осужден на 22 года, сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Тюрьма

Приговор вынесен Сергею С. 1979 года рождения 25 мая. Перечень статей, по которым обвинен пластовец, впечатляет:

убийство, сопряженное с разбоем (пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ);

разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей (пункт «в» части 4 статьи 162 УК РФ);

умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенном путем поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ);

изнасилование с использованием беспомощного состояния малолетней потерпевшей (пункт «б» части 4 статьи 131 УК РФ);

угроза убийства несовершеннолетней (пункт «а» части 3 статьи 131 УК РФ);

иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней (пункт «а» части 3 статьи 132 УК РФ — шесть эпизодов);

и в отношении малолетней (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ);

угроза убийства (часть 1 статьи 119 УК РФ);

применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (части 1 статьи 318 УК РФ).

В суде уточнили, что фигурант, ранее судимый за убийство и угрозу убийства, женат, имеет троих малолетних детей, ранее работал электриком.

В материалах судебного процесса перечислены эпизоды преступлений с участием пластовца. Первый — убийство пожилой женщины в 2012 году, у которой он в итоге похитил пять тысяч рублей и сжег дом.

«Кроме того с 2010 по 2016 года С. неоднократно совершал преступление против половой неприкосновенности падчерицы, впервые это произошло, когда девочке было десять лет, — сообщили в пресс-службе суда. — Подсудимый также угрожал убийством потерпевшей, а также теще, демонстрируя готовность применить нож».

«Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 22 года в колонии строгого режима. Дополнительное наказание — ограничение свободы сроком на один год десять месяцев (исполняется после освобождения из мест лишения свободы)», — сообщили в пресс-службе.

Подсудимый отказался признать вину. Суд, помимо тюремного срока, назначил пластовцу выплату в пользу дочери убитой следующих сумм: материальный ущерб — свыше 302 тысяч рублей, моральный вред — полтора миллиона рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области правоохранительные органы ищут возможных жертв насильника, который 4 мая 2018 года в парке имени Тищенко (Металлургический район) напал на женщину и был задержан, и в 2017 году совершил такое же преступление. Предположительно, этими двумя эпизодами его преступная практика не ограничивается.

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