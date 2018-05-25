Ярославль, 25 мая, 2018, 15:11 — ИА Регнум. 26 мая «столица Золотого кольца» отметит свой 1008-й день рождения. В рамках общегородской программы празднования в историческом центре Ярославля откроют Городок «Золотого кольца».

Паспорт туриста «Золотого кольца»

Свои возможности в «городке» представят ярославский туристско-информационный центр, Штаб-квартира Союза городов Золотого кольца, а также один из главных туристических офисов на Золотом кольце — Паспортный стол Золотого кольца.

Прямо в сквере на улице Андропова туристы смогут отправить авторские открытки с главными достопримечательностями города почтой Золотого кольца, выправить паспорт туриста Золотого кольца, предоставляющий путешественниками возможность поездок по самому популярному туристическому маршруту страны по системе бонусов и скидок, а также пройтись по тематическим улочкам городка: Центральной, Детской, Молодежной, Вкусной и улице Ремесленников.

В программе работы «городка»: детский клуб «Золотое колечко», анимационные программы для детей всех возрастов, мастер-классы, творческие встречи с авторами детских книг, фокусы, экспонаты из музеев «Эйнштейна» и «Мой любимый мишка», розыгрыш билетов в музеи Ярославля, выставка-продажа детских книг про Ярославль и «Золотое кольцо».

Главным гастрономическим хитом «городка» станет костромской сырный суп, впервые представленный широкой публике на фестивале «Пастушьи забавы» 6 мая в туристическом комплексе «ВокзалЪ «Кострома Сырная». «Фестивальный суп» сварит прямо на глазах у гостей шеф-повар ресторана «Молочная гора» туристического комплекса.

Кроме того ярославцев и гостей города 26 мая ждут: открытие самого большого колеса обозрения на Золотом кольце, межрегиональный фестиваль духовых оркестров, концертная программа популярных артистов российской эстрады, День невест, шоу русских богатырей театра каскадеров «ЯрФильм», турнир сильнейших спортсменов России по силовому экстриму, «Поэтический театр над Волгой», уличный фестиваль городской еды «Стрелка», цирковое шоу и многое другое.