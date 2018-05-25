Астана, 25 мая, 2018, 15:06 — ИА Регнум. В Актюбинской области Казахстана, несмотря на разъяснительные работы, 2,6 тыс. человек отказывались от вакцинации, сообщает 25 мая телеграфное агентство «КазТАГ» со ссылкой на руководителя областного департамента охраны общественного здоровья Нурсулу Беркимбаеву.

Луи-Леопольд Буальи. Вакцинация. 1807

По её словам, с людьми, отказавшимися от вакцинации, постоянно проводится разъяснительная работа. После бесед специалистов с родителями прививки стали получать 562 ребенка.

Беркимбаева отметила, что родители, которые отстаивают свою антипрививочную позицию, больше увлечены своими идеями, чем здоровьем детей. Глава департамента считает, что такие родители подвергают своих детей опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2018 года 12,8 тыс. детей в Казахстане остались без прививок по причине отказа родителей. С каждым годом число отказов растет. В 2012 году от прививок в республике отказались всего 300 семей.