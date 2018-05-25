Ярославль, 25 мая, 2018, 15:02 — ИА Регнум. На 1008 день рождения Ярославля его жителей и гостей ждет много интересного. Что именно — выяснил корреспондент ИА REGNUM. Праздник начнется с ограничений — 26 мая в День города в центральной части Ярославля будет прекращено движение транспортных средств.

City-yar.ru Монтаж кабинок на колесе обозрения

С 06.00 до 24.00 часов — в центральной части города на участках автомобильных дорог улиц: Московский проспект, Мукомольный переулок, Которосльная набережная, Республиканская, Свободы, Пушкина, Свердлова, Некрасова, проспект Октября, Советская, Флотская, Терешковой, Волжская набережная, Флотский спуск, Суркова, Красный съезд, Первомайская, Кедрова, Волкова, Первомайский переулок, Трефолева, Максимова, Советская площадь, Кирова, Нахимсона, Андропова, площадь Челюскинцев, Революционная.

С 06.00 часов до 14.30 часов — в центральной части города на участках дорог улиц: Свободы, Республиканская, Собинова, Комсомольская, Пушкина, площадь Волкова, Первомайская.

Также на указанных участках вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств.

Главным событием Дня города станет открытие 65-метрового колеса обозрения. Его установили у КЗЦ «Миллениум» в центре Ярославля. Откроют новый аттракцион мэры городов, входящих в туристический маршрут «Золотое кольцо». Ярославцев, родившихся 26 мая, прокатят в День города на колесе бесплатно. Именинникам необходимо лишь предъявить паспорт или свидетельство о рождении.

Второй новинкой этого Дня города станет работа на улице Андропова паспортного стола и почты Золотого кольца. Ярославцы и гости города смогут отправить открытки с видами Ярославля в любой город России или мира. Кроме этого, там будут выдавать паспорт туриста Золотого кольца. Человек сфотографируется на улице Андропова, и пока он прогуляется до офиса на улице Революционной, его паспорт уже будет готов.

На стадионе «Спартаковец» ярославцы впервые раскрасят автомобили — здесь будет устроен конкурс «Мы рисуем на машине». Там же пройдут показательные выступления военнослужащих, посвященные 100-летию Пограничных войск России. Такого древний город еще не знал.

На Первомайском бульваре обучат гончарному искусству. На Волжской набережной откроются шесть развлекательных площадок с современными мастер-классами, а рядом, на нижнем ярусе Стрелки, пройдет фестиваль уличной еды «Стрит-фуд»: здесь будут работать ярославские рестораны и кафе, представляющие свои кухни. На улице Кирова пройдет бармен-шоу, а закончится праздник традиционным салютом. Фейерверк запустят с баржи на Волге, напротив ресторана «Волга-Волга».