Калининград, 25 мая, 2018, 15:04 — ИА Регнум. В Калининграде сегодня, 25 мая, региональное управление ФСБ опубликовало видеоролик учений по нейтрализации условных террористов, пытавшихся устроить взрыв в фанзоне ЧМ-2018.

Стоп-кадр съемки ФСБ Спецназ ФСБ стреляет на автобане «Балтийское кольцо» под Калининградом

«По замыслу учений неизвестные вооруженные преступники осуществили закладку взрывного устройства на площадке фестиваля болельщиков FIFA в преддверии трансляции футбольного матча», — сообщила пресс-служба УФСБ.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что фанзона расположена в центре Калининграда у Дома Советов. По данным областного правительства, площадка может принимать одновременно более 15 тысяч болельщиков.

Вход в фан-зону во все игровые дни чемпионата будет бесплатным. Зрители смогут наблюдать за прямыми трансляциями матчей на большом экране. Под этим экраном условные террористы и установили две «адские машины».

После сцены разминирования следует кадры, словно из остросюжетного боевика. Спецназ ФСБ, двигаясь в микроавтобусе по калининградскому автобану «Балтийское кольцо», на скорости буквально расстреливает автомобиль с террористами. Затем в машину преступников бросают гранату, которая взрывается, выбивая стекла из маршрутки.

«В ходе учения проверена эффективность мер по антитеррористической и противодиверсионной защищенности спортивных объектов», — сказано в пресс-релизе.

ИА REGNUM дополняет, что в Калининграде встретятся сборные Нигерии и Хорватии (16 июня), Сербии и Швейцарии (22 июня), Испании и Марокко (25 июня) и Англии и Бельгии (28 июня).