Киев, 25 мая, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Украинская разведка фиксирует активную концентрацию войск вблизи от российско-украинской границы. «Это свидетельствует о подготовке Кремлем «масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут начаться в любое время». Об этом 25 мая заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

Цитата из х/ф «Тропы славы». Реж. Стэнли Кубрик. 1957. США Солдаты в окопе

По его словам, в течение недели произошло крупнейшее за последние полгода количество обстрелов не только позиций Вооруженных сил Украины, но и населенных пунктов.

«Используется запрещенная минскими соглашениями артиллерия, танки, реактивные системы залпового огня», — сказал Турчинов.

Он добавил, что обстрелы украинской территории велись на глубину территории Украины до 30 километров, в результате чего была уничтожена гражданская инфраструктура, есть погибшие не только среди военных, но и среди мирного населения. При этом Турчинов признал, что украинские военные улучшили свои боевые позиции.

В свою очередь первый заместитель секретаря СНБО в 2008—2011 гг. Степан Гавриш отметил, что в последнее время в Донбассе боевые действия «стали неконтролируемыми».

«Ясно, что Россия наращивает там новую стратегию. Она будет реализована в свое время. Но Турчинов систематически каждые два-три месяца делает подобные заявления, что Путин нападет… Это идеальный способ держать общество в напряжении и отвлекать его от протестных настроений, дисциплинировать ситуацию в отношении власти. Началась предвыборная кампания. Сегодня критические настроения людей могут привести к усилению уличных акций», — сказал Гавриш 25 мая в эфире канала «112 Украина».

Он также считает, что на вооружении войск ДНР и ЛНР находится большое количество «современной российской техники, которая способна подавить любое наступление украинских вооруженных сил». Гавриш считает, что ВСУ не способны противостоять ни войскам Д/ЛНР, ни России.

«К сожалению, мы в Украине имеем окопную армию, которая не может похвастать ни одной серьезной победой в противостоянии… В связи с этим говорить о том, что мы способны противостоять России, невозможно. Есть несколько факторов, которые мы должны оценивать. Реформа вооруженных сил не произошла должным образом. Мы не создали дополнительную резервную армию. У нас нет серьезной опоры на войска территориальной обороны, которые начали формально создавать, но они так и не появились. Вторая проблема, мы не провели перевооружение армии современным вооружением. Заявления о том, что в армию поступят новые виды вооружений, являются только пиаром. Есть немного американских «Джевелинов», но они не способны даже тактически повлиять на боевые действия на Донбассе. Проблема в том, что все события будут решаться с использованием авиации. В Украине заканчивается ресурс систем ПВО, которые в основном являются российскими. Мы не начали дискуссию относительно закупки переносных мобильных систем, чтобы сделать невозможным использование российской авиации», — пояснил Гавриш.

Как сообщалось, с 2016 года секретарь СНБО Турчинов регулярно заявляет о подготовке ВС РФ к нападению на Украину. В последний раз, 13 апреля 2018 года, Турчинов отметил, что Кремль готов применить против Украины 260 тысяч военных и 3,5 тысячи танков.

«На севере над нами нависает 20-я армия Западного военного округа России, в резерве у них находится первая танковая армия. Я недаром называю армия — это войска, которые готовы к масштабному применению, к ведению масштабной континентальной войны. И вместе против нашего государства могут уже сегодня быть задействованы порядка 260 тысяч российских военнослужащих, 3,5 тысяч танков, 11 тысяч бронированных машин, около 4 тысяч артиллерийских систем, свыше тысячи реактивных систем залпового огня», — отметил Турчинов на ХІ форуме по безопасности в Киеве.