Киев, 25 мая, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель на Украине должен быть отменен, заявил президент страны ПетрПорошенко, сообщает 25 мая УНИАН.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Торгаш-спекулянт

По его словам, большинство «популистов» в украинской власти сопротивляется тому, чтобы отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, а ведь именно продажа земель является «конституционным правом граждан Украины распоряжаться своей собственностью». Порошенко подчеркнул, что будет добиваться отмены моратория и использовать для этого время и свою «силу убеждения».

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Напомним, отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель от Украины требует ЕС, который хочет получить доступ к обширным и дешевым украинским землям.