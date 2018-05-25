Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Выводы о причастности России к гибели малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, которые сделала следственная группа, занимавшаяся расследованием крушения рейса МН17, очень напоминают ситуацию с расследованием Скотланд-Ярдом отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери. Такие параллели провёл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Петербургском международном экономическом форуме, где он обсуждал тему сбитого самолёта с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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Лавров напомнил об обвинениях, сразу же предъявленных России официальным Лондоном в причастности к произошедшему, причём до сих пор бездоказательных.

«Складывается ощущение дежавю, если наши партнеры решили и в этом случае, когда речь идет о гибели сотен людей, спекулировать на этом ради достижения своих политических целей, оставляю это на их совести», — заявил глава дипломатического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов сообщил о заключении, к которому пришла международная следственная группа в ходе расследования гибели малайзийского Boeing в Донбассе. Так, по данным следствия, самолёт был предположительно сбит из ЗРК «Бук», принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России. В ответ на эти обвинения в Минобороны России заявили, что ни один зенитно-ракетный комплекс Вооружённых сил России никогда не пересекал российско-украинской границы.