Киркук, Ирак, 25 мая, 2018, 14:40 — ИА Регнум. Два человека погибли, еще 15 получили ранения в результате нападения террористов-смертников на группу военнослужащих на севере Ирака, заявил 25 мая источник в иракских силах безопасности, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Теодор Жерико. Голова мёртвого человека. До 1819

По данным капитана полиции города Киркук Хамида аль-Обейди, столкновение произошло 24 мая между группой неизвестных и силами безопасности Ирака, которых поддержали члены местных племенных формирований.

«Четверо из смертников привели в действие свои взрывные устройства в ходе ближнего боя, тогда как еще четверо были ликвидированы силами безопасности до того, как смогли привести их в действие», — отметил он.

Напомним, в декабре 2017 года правительство Ирака заявило о полной победе над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Несмотря на это, отдельные нападения боевиков на правоохранительные органы и вооруженные силы страны по-прежнему происходят.