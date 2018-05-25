Санкт-Петербург, 25 мая, 2018, 14:40 — ИА Регнум. В Ростовской области будет построен малоэтажный посёлок. Такая договорённость с компанией «Мегастрой» достигнута на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает ИА REGNUM.

Donland.ru На полях ПМЭФ-2018

Соглашение скрепили подписями донской губернатор Василий Голубев и гендиректор компании Василий Перцев.

Посёлок, который построят в соответствии с концепцией «двор без машин», появится в Аксайском районе. Он будет рассчитан на 6 тыс. человек. Объём инвестиций — 6 млрд рублей. Компания уже оформила права собственности на земельный участок площадью 43,6 га. Общая площадь застройки составляет 199 тыс. кв. метров.

«Здесь запланированы объекты социальной инфраструктуры: школа на 800 учеников со спортивным комплексом и стадионом, два детских сада для 300 детей, поликлиника, предприятия торговли, бытового обслуживания, общественного питания. Поэтому мы поддержим реализацию этого проекта», — заявил Голубев.

Напомним, Ростовская область рассчитывает подписать на форуме соглашения на сумму около 12 млрд рублей, что чуть меньше уровня 2017 года. Тогда из города на Неве донская делегация увезла урожай инвестиций на сумму свыше 13,5 млрд рублей.