Севастополь, 25 мая, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Севастопольские предприниматели устроили митинг, протестуя против закрытия крупнейшего в городе торгово-развлекательного центра «Муссон». Люди хотят обратиться к президенту за помощью, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Циатат из видео Собрание в защиту ТЦ «Муссон», выступление Плотки, Севастополь, 25.05.2018 пользователя Примечания.ру ТЦ Муссон. Севастополь

По словам собственника ТРЦ Владимира Плотки, это не митинг, а собрание, на котором он, как ответственный руководитель, должен рассказать арендаторам, спортсменам и клиентам причину закрытия центра.

«Идёт дискриминация нашего предприятия и фальсифицируются факты того, что в действительности происходит. Дошло до абсурда — администрация подала иск о сносе всех зданий «Муссона». Здания, которые есть в российском кадастре, хотят снести. Я не вижу в этом логики», — сказал бизнесмен, подчеркнув, что городское МЧС отказывается проводить повторную проверку, доказывающую, что работы по устранению нарушений на объектах идут.

Он также сообщил, что акционеры ТРЦ 25 мая обратились в прокуратуру по данному факту.

Видео собрания у ТЦ «Муссон» размещено на канале Youtube издания «Примечания».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая Севастопольский горсуд приостановил деятельность крупнейшего в городе торгово-развлекательного центра «Муссон», поскольку большинство его корпусов, по мнению правительства, представляют опасность жизни и здоровью граждан.